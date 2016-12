Sprechstunde bei Stadträten

Prenzlauer Berg.

Zur ersten Sprechstunde nach seiner Wiederwahl ins Bezirksamt lädt der Stadtrat für Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit, Dr. Torsten Kühne (CDU), am 12. Dezember ein. In seinem Dienstsitz an der Fröbelstraße 17, Haus 6, Raum 224, können von 16 bis 18 Uhr Anliegen an ihn herangetragen werden. Bitte anmelden unter902 95 63 01 oder torsten.kuehne@ba-pankow.berlin.de . Die Stadträtin für Jugend, Wirtschaft und Soziales, Rona Tietje (SPD), ist am 15. Dezember von 15 bis 17 Uhr im Haus 2, Raum 332 zu sprechen. Weitere Informationen und Anmeldung:902 95 53 01.