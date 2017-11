Prenzlauer Berg.

Daniel Krüger (für AfD), Pankows Stadtrat für Umwelt und öffentliche Ordnung, lädt zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Sie findet am 9. November von 16 bis 18 Uhr in seinem Büro in der Fröbelstraße 17, Haus 6, Raum 224, statt. Um Anmeldung unter902 95 63 00 oder per E-Mail an stefanie.wendt@ba-pankow.berlin.de wird gebeten.