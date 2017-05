Themen jetzt vorschlagen

Prenzlauer Berg.

Ausschließlich mit seniorenpolitischen Problemen befasst sich die Pankower BVV auf einer Sondersitzung am 14. Juni um 17.30 Uhr im BVV-Saal in der Fröbelstraße 17. Vorbereitet wird sie gemeinsam mit der neu gewählten Seniorenvertretung Pankow. Zunächst wird es einen Bericht des Bezirksamtes zu aktuellen Entwicklungen im Bezirk geben. Es folgt eine Anhörung zu Themen, die Senioren in Pankow bewegen. Weiterhin können im Rahmen einer Einwohnerfragestunde von Senioren Fragen an das Bezirksamt gestellt werden. Diese sind bis zum 6. Juni im BVV-Büro in der Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, oder per E-Mail an bvv-buero@ba-pankow.berlin.de einzureichen.