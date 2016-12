Prenzlauer Berg.

Dr. Clara West und Tino Schopf, Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, bieten am 10. Dezember eine gemeinsame mobile Sprechstunden in ihren benachbarten Wahlkreisen an. Von 10 bis 11 Uhr sind sie vor dem Mühlenberg-Center in der Greifswalder Straße anzutreffen. Danach kann jedermann von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Antonplatz mit ihnen ins Gespräch kommen. Von 13 bis 14 Uhr erwartet Clara West außerdem vor den Schönhauser Allee Arcaden Gesprächspartner.