Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Die Fachanwältin Susanne Ott berät am 17. Januar bei der Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender zum Familienrecht. Das Angebot in der Rudolf-Schwarz-Straße 31 ist kostenlos und erfolgt von 18 bis 20.30 Uhr in Einzelgesprächen. Anmeldung unter 42851610. Der Verein freut sich über eine kleine Spende. BW