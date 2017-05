Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Zum Familienrecht berät die Fachanwältin Susanne Ott am Dienstag, 6. Juni, bei der Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender, Rudolf-Schwarz-Straße 31. Die kostenfreie Rechtsberatung erfolgt von 18 bis 20.30 Uhr in Einzelgesprächen. Wer sie in Anspruch nehmen möchte, meldet sich unter 42 85 16 10 an. Der Verein freut sich über eine Spende. BW