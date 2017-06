Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Eine Beratung zu familienrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung sowie zum Umgangsrecht und Unterhalt bietet der Verein Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender am 20. Juni an. In der Rudolf-Schwarz-Straße 31 führt die Fachanwältin Susanne Ott diese kostenfreie Rechtsberatung durch. Sie erfolgt von 18 bis 20.30 Uhr in Einzelgesprächen. Anmeldung unter 42 85 16 10. Eine Spende ist willkommen. BW