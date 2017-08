BVV bittet um Vorschläge für den Ehrenamtspreis

Berlin: Bezirksamt Pankow |

Pankow. Bis zum 3. November können Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Pankower Ehrenamtspreis 2017 eingereicht werden.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) lobt auch in diesem Jahr diesen „Ehrenpreis für ehrenamtliches Engagement“ aus. Mit diesem sollen Menschen ausgezeichnet werden, die sich freiwillig, selbstlos und unentgeltlich für das Gemeinwohl im Bezirk einsetzen. Die BVV bittet Bürger, Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen, ihre Vorschläge für die Auszeichnung einzureichen. Diese sollten kurz begründet werden, sodass sich die Jury ein Bild vom Vorgeschlagenen machen kann.Nicht akzeptiert werden Eigenvorschläge. Die Vorgeschlagenen sollten mindestens seit drei Jahren ehrenamtlich aktiv sein. Eine Jury, bestehend aus Vertretern der BVV-Fraktionen, wird die Vorschläge sichten und die Preisträger auswählen. Bis zu fünf Preise werden vergeben. Die Nominierungen sind im Büro der BVV Pankow in der Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, Haus 7, abzugeben oder per E-Mail an bvv-buero@ba-pankow.berlin.de zu senden. Am 8. Dezember werden die Preisträger auf einer Festveranstaltung ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist mit einer finanziellen Anerkennung verbunden.