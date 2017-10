Defektes einfach selbst reparieren

Prenzlauer Berg.

Ein Repair-Café veranstaltet die Ökowerkstatt des Nachbarschaftshauses am Teutoburger Platz. Dazu sind am 5. November von 15 bis 18 Uhr alle willkommen, die Dinge nicht einfach wegwerfen möchten, sonder reparieren wollen. Wie das geht, wird in der Ökowerkstatt in der Fehrbelliner Straße 92 gezeigt. Werkzeug, Material und Anleitung gibt es vor Ort. Ansprechpartner ist Peter Sommer. Weitere Informationen unter443 71 78 oder über den E-Mail-Kontakt rcbpb@gmx.de