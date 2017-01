Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Zu einem Sonntagsfrühstück lädt die Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender Shia am 5. Februar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein. Willkommen sind in der Rudolf-Schwarz-Straße 31 alleinerziehende Mütter und Väter. Beim Sonntagsfrühstück können sie mit anderen ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen. Anmeldung und weitere Infos unter 425 11 86. BW