Ein Frühstück für Alleinerziehende

Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender |

Prenzlauer Berg. Zu einem Sonntagsfrühstück lädt die Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender Shia am 5. November von 10 bis 13 Uhr ein. Willkommen sind in der Rudolf-Schwarz-Straße 31 allein erziehende Mütter und Väter, die zurzeit wenig Gelegenheit haben, mal etwas anderes zu tun, als sich um den Haushalt zu kümmern. Beim Sonntagsfrühstück können sie sich an den gedeckten Tisch setzen und mit anderen unterhalten. Dabei gibt es auch Tipps für den Alltag. Natürlich wird nach dem Frühstück gemeinsam mit den Kindern gespielt werden. Anmeldung bis zum 1. November unter 425 11 86. BW