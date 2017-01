Einfach selbst reparieren

Prenzlauer Berg.

Was passiert mit dem Toaster, wenn er nicht mehr funktioniert? Soll man einen Stuhl, der ein kaputtes Bein hat, wegwerfen? Muss der Topf in den Müll, wenn nur der Henkel abgebrochen ist? Die Antwort der Macher des Repair-Cafés lautet: Reparieren Sie doch alles selbst, statt es wegzuwerfen! Hilfe dabei bekommen Interessierte am 5. Februar von 15 bis 18 Uhr in der Keramik- und Ökowerkstatt des Nachbarschaftshauses am Teutoburger Platz, Fehrbelliner Straße 92. Weitere Informationen gibt es bei Peter Sommer unter0157 80 70 71 94 oder über den E-Mail-Kontakt rcbpb@gmx.de sowie bei Susanne Besch unter443 71 78 oder besch@pfefferwerk.de . Den Machern dieses Repair-Cafés sind übrigens weitere fachkundige Mitstreiter willkommen. Diese können sich ebenfalls über die genannten Kontakte melden.