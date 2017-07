Ewa-Frauenzentrum startet Ausflüge in den Sommermonaten

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Das Ausflugsprojekt „Ewa on Tour“ geht in diesem Sommer erneut mit einem kompakten Programm an den Start.

Das richtet sich an Frauen, die nicht verreisen wollen oder können. Für diese hat das Ewa-Team ein Programm mit tollen Touren zusammengestellt. Es finden Exkursionen zu Fuß und auf dem Rad in der Stadt sowie im Berliner Umland statt. Begonnen hatte „Ewa on Tour“ 2010 zunächst mit einer Handvoll Exkursionen. Weil der Zuspruch groß war, entschied sich das Ewa-Team, in den Sommermonaten ein größeres Programm zu organisieren. Die Ausflüge richten sich vor allem an Frauen zwischen 40 und 60 Jahre, aber auch jüngere können mitmachen.In diesem Jahr stehen unter anderem eine Tour „An der Kuhlake durch den Spandauer Forst“ am 7. August, eine Uferwanderung zum Schmetterlingshorst am 9. August und eine „7-Seen-Schiffsrundfahrt“ am 15. August auf dem Programm. Die nächste Tour findet aber bereits am 2. August statt. An diesem Tag geht es durch das Biesenthaler Becken. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr vor dem Ewa-Frauenzentrum in der Prenzlauer Allee 6.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter 442 55 42 an. Unter dieser Nummer ist auch mehr über die nächsten Touren zu erfahren.