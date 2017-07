Expertin spricht übers Ehrenamt

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. In seiner Reihe „Expertinnen-Frühstück“ hat das Frauenzentrum Ewa am 21. Juli ab 11 Uhr Juliane Erler von der Freiwilligenagentur Pankow zu Gast. Für Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen Interessen gibt es viele Möglichkeiten für freiwilliges Engagement. Aber wo und wie? Welches Ehrenamt passt zu einem selbst? Senioreneinrichtung, Nachbarschaftsverein, Bürotätigkeiten oder doch lieber in einer Kita helfen? Juliane Erler beantwortet alle Fragen rund ums bürgerschaftliche Engagement. Sie hilft, das richtige Angebot für sich zu entdecken und informiert über die unterschiedlichen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements. Weitere Informationen zur Veranstaltung in der Prenzlauer Allee 6 unter 442 55 42. BW