Expertin zum neuen Gesetz

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Zum „Expertinnen-Frühstück“ begrüßt das Frauenzentrum Ewa am 24. Februar Astrid Schultze vom Pflegestützpunt Pankow. Das neue Pflegestärkungsgesetz II reformiert die Pflege in der Bundesrepublik und führt seit Anfang des Jahres zu wichtigen Änderungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Die bisherigen Pflegestufen werden zum Beispiel auf Pflegegrade umgestellt. Über diese und weitere Änderungen informiert Astrid Schultze. Das Frühstück beginnt um 11 Uhr im Ewa-Café in der Prenzlauer Allee 6 statt. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW