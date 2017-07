Familien-Café im Papa-Laden

Prenzlauer Berg.

Ein Familien-Café veranstaltet der Papa-Laden am 12. August für Familien mit Kindern unter fünf Jahre. Dazu sind in der Marienburger Straße 28 von 10 bis 13 Uhr Väter, Babys, Kleinkinder, aber auch Mütter willkommen. Sie erwartet ein Brunch-Buffet in entspannter Atmosphäre. Für das Buffet wird um eine Spende von sechs Euro je Erwachsenen und einen Euro pro Kind gebeten. Weitere Informationen unter28 38 98 61 und www.vaeterzentrum-berlin.de