Frühstück für Alleinerziehende

Berlin: Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender

Prenzlauer Berg. Zu einem Sonntagsfrühstück lädt die Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender Shia am 11. Juni von 10 bis 13 Uhr ein. Willkommen sind in der Rudolf-Schwarz-Straße 31 alleinerziehende Mütter und Väter, die zurzeit wenig Gelegenheit haben, mal etwas anderes als ihren Haushalt zu managen. Beim Sonntagsfrühstück können sie mit anderen Eltern ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen. Dabei kann man sich auch Tipps geben lassen, wie man entspannter durch den Alltag kommt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 8. Juni unter 425 11 86 an. BW