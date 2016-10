Gemeinsam Drachen basteln

Berlin: Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. Drachen und Windmühlen für den Herbstwind basteln können Kinder in einem Workshop des Nachbarschaftshauses am Teutoburger Platz. Dieser findet am 20. Oktober von 11 bis 13 Uhr in der Ökowerkstatt des Hauses in der Fehrbelliner Straße 92 statt. Teilenehmen können Kinder ab fünf Jahre. Sind die Drachen fertig, können sie gleich auf dem Teutoburger Platz getestet werden. Weitere Informationen und Anmeldung unter 443 71 78. BW