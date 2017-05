Gemeinsam gärtnern im Kiez

Prenzlauer Berg.

Er ist eine kleine grüne Insel im Häusermeer von Prenzlauer Berg: der stillgelegte Friedhof Georgen Parochial an der Heinrich-Roller-Straße. Ab sofort wird dort montags wieder von 16 bis 19 Uhr gegärtnert, das nächste Mal am 5. Juni. Unter dem Motto „Tomate sucht Gießkanne“ sind Interessierte dazu willkommen. Vor drei Jahren begann der Umweltverband Grüne Liga auf dieser Fläche einen Gemeinschaftsgarten anzulegen. Eine Fläche von etwa 2000 Quadratmetern ist inzwischen umgestaltet worden. An der Friedhofsmauer zur Heinrich-Roller-Straße hin entstanden zum Beispiel Hochbeete aus alten Paletten. Dort wachsen Tomatenpflanzen und anderes Gemüse. Wer mehr wissen möchte, kommt Montagnachmittag einfach vorbei. Ansprechpartnern ist Anke Küttner. Weitere Informationen gibt es über den E-Mail-Kontakt anke.kuettner@grueneliga.de