Prenzlauer Berg.

Der Papaladen in der Marienburger Straße 28 lädt am 1. Juni von 10 bis 12 Uhr Väter in Elternzeit zum Papa-Café ein. Dort kommen sie mit anderen Vätern ins Gespräch, während die Kinder im Alter bis zu zwei Jahren miteinander spielen können. Die Teilnehmer werden um eine Spende von fünf Euro gebeten. Weitere Informationen unter28 38 98 61 und auf www.vaeterzentrum-berlin.de