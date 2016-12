Indianerreise mit dem Papa

Berlin: Papaladen |

Prenzlauer Berg.

Das Väterzentrum Berlin organisiert wieder seine beliebten Papa-Kind-Reisen. Auf denen geht es immer sehr abenteuerlich zu. 2017 stehen unter anderem für unterschiedliche Altersgruppen Indianerreisen auf dem Programm. Des Weiteren ist in den Sommerferien ein Mittelalterspektakel für Väter mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren an der Ostsee geplant. Schließlich sind zwei Papa-Kind-Kanu-Touren vorgesehen. Damit sich Väter auf diese Reisen langfristig einstellen und sich rechtzeitig anmelden können, hat das Väterzentrum bereits eine Übersicht zusammengestellt. Diese findet man auf http://asurl.de/1372 . Mehr ist auch im Papaladen in der Marienburger Straße 28 zu erfahren.