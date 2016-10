Kindersachen vertrödeln

Berlin: Helmholtzplatz |

Prenzlauer Berg. Der letzte Kinderflohmarkt dieses Jahres auf dem Helmholtzplatz findet am 9. Oktober statt. Kinder werden an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr Spielzeug, Bücher oder andere Dinge verkaufen. Erwachsene bieten hingegen Kinderbekleidung an. Nach diesem Sonntag geht das Projekt erst einmal in die Winterpause. Weitere Informationen zum Kinderflohmarkt gibt es im MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5 unter 74 77 82 00. BW