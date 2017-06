Kindersachen vertrödeln

Prenzlauer Berg.

Der nächste Kinderflohmarkt auf dem Helmholtzplatz findet am 11. Juni von 10 bis 16 Uhr statt. Kinder werden Spielzeug und Bücher anbieten, Erwachsene hingegen Kinderbekleidung. Die Besucher können sich an etwa 80 Ständen umsehen. Nähere Informationen gibt es im MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5 unter74 77 82 00 sowie auf www.kinderflohmarkt-helmholtzplatz.de