L-Thyroxin und Firma Henning

Wie Medikamente krank machenL-Thyroxin und seine Folgen58000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an den Nebenwirkungen einesMedikamentes.Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Es gibt Leute ,die zu Pflegefällen werden,von unabsehbarer Dauer.Auch dass Schilddrüsenhormonpräparat L-Thyroxin von der Firma Henning bringtzahlreiche Opfer mit sich. Leider ist dieses Mittel auf Rezept frei zugelassen .Dennoch klagen einige Menschen über Jahre hinweg ,nach Einnahme diesesWirkstoffes.Im Allgemeinen klingen die Nebenwirkungen nach 1 Woche ab ,so steht esin der Packungsbeilage ,dazu gehören unter Anderem : Bluthochdruck,vermehrtesZittern ,Schwitzen,Herzjagen, Wortfindungsstörungen,Allergien...Dazu gibts dann Gegenmittel ,dessen Wirkungen wiederum unvorhersehbar sind.Wird unsere Gesundheit ruiniert ,durch falsche Medikamente ?