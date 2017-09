Parkplätzchen vernaschen

Berlin: Stadtteilzentrum Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. Die Straße vor dem Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz wird am 15. September zum Nachbarschaftstreff. Anlässlich des Parking Day 2017 werden unter dem Motto „Wir erobern die Straße“ vor der Fehrbelliner Straße 92 Stühle aufgestellt. Dort können Nachbarn Kaffee trinken, „Parkplätzchen“ verzehren und miteinander quatschen. Der Parking Day ist ein weltweites Kunstprojekt, in dem Bürger eingeladen sind, Autoparkplätze kreativ in öffentliche Parks zu verwandeln. Die Aktion vor dem Stadtteilzentrum läuft von 16 bis 20 Uhr. BW