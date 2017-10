Schenkeladen auf Rädern: Seit 2012 steht das Tauschmobil auf dem Wochenmarkt

Prenzlauer Berg. Das Tauschmobil Prenzlauer Berg feiert fünften Geburtstag. Aus diesem Anlass findet am 14. Oktober ab 12 Uhr eine kleine Jubiläumsfeier am traditionellen Standort des Tauschmobils statt.

Weitere Informationen gibt es auf www.tauschmobil.de

Dieser befindet sich auf dem Wochenmarkt an der Seelower Straße. Beim Tauschmobil handele es sich um eine Art Schenkeladen auf Rädern, eine Tausch-Plattform für all die schönen Dinge, die zu gut zum Wegschmeißen seien, erklärt Gabi Rimmele. Sie hat das Projekt entwickelt. Viele Menschen haben Dinge, die sie nicht mehr brauchen und nutzen. Warum soll man die Sachen nicht einfach verschenken? Damit schafft man sich selbst wieder mehr Platz in den eigenen vier Wänden und macht anderen eine Freude. Ganz nebenbei werden auch Ressourcen geschont.Das Konzept des Tauschmobils überzeugt auch die Kiezbewohner. Viele kommen sonnabends zum Wochenmarkt, um am Tauschmobil Sachen abzugeben, die sie verschenken möchten. Sie nehmen aber auch gleich die Gelegenheit wahr, um im Tauschmobil zu stöbern und nach Nützlichem zu suchen. Das Geben und Nehmen sind beim Tauschmobil aber nicht aneinander gebunden. Auch wer nichts gebracht hat, darf sich etwas mitnehmen. Auswählen kann man aus Bekleidung, Kindersachen, Spielen, Büchern, CDs, Geschirr, Kleinelektrogeräten und vielem mehr.„Als ich vor fünf Jahre mit dem Tauschmobil anfing, wusste ich nicht, wie lange es dieses Projekt geben würde“, sagt Gabi Rimmele. „Nie hätte ich gedacht, dass es so gut angenommen wird. Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitstreiter hätte ich das aber so nicht geschafft.“Gefeiert wird am 14. Oktober mit einer Schenktombola. Bei der gibt es eine Auswahl der Best-of-Tauschmobil-Geschenke sowie kleine Präsente der umliegenden Markthändler zu gewinnen. Und wenn das Wetter mitspielt, können sich die Besucher auf Livemusik freuen.Finanziert wird das rein ehrenamtlich betriebene Tauschmobil übrigens von Gabi Rimmele und mithilfe von Spenden. Es steht jeden Sonnabend von 9.30 bis 15.30 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Seelower Straße.