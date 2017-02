Spielwagen im Einsteinpark

Berlin: Einsteinpark |

Prenzlauer Berg.

Der Pankower Spielwagen macht vom 21. Februar bis 3. März Station im Einsteinpark im Mühlenkiez. Der Kleinbus ist mit Reifen, Fahrrädern, Kisten, Hüpfgeräten und Bastelmaterialien gefüllt. Elke Abendschein und Anne Pleuse laden dienstags bis sonnabends von 14 Uhr bis zur Dämmerung Kinder aus dem Kiez zum Spielen und Basteln ein. Der Spielwagen Pankow fährt im Auftrag des Bezirksamtes auf Plätze und in Parks in Regionen, in denen es keine Kinderfreizeiteinrichtungen gibt. Weitere Informationen gibt es auf www.der-spielwagen.de sowie unter

0176 57 26 60 61.