Unter Anleitung etwas reparieren

Prenzlauer Berg.

Am 6. August öffnet wieder das Repair-Café im Nachbarschaftszentrum am Teutoburger Platz seine Türen. Alle, die defekte Haushaltsgegenstände unter Anleitung selbst reparieren möchten, sind dazu von 15 bis 18 Uhr willkommen. Unterstützt werden sie in der Keramik- und Ökowerkstatt in Fehrbelliner Straße 92 von ehrenamtlichen Tüftlern. Weitere Informationen gibt es über den E-Mail-Kontakt rcbpb@gmx.de sowie bei Susanne Besch unter443 71 78.