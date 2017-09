Prenzlauer Berg.

Eine Rechtsberatung zum Sozial-, Zivil- und Arbeitsrecht findet am 20. September von 16 bis 18.40 Uhr bei der Shia Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender statt. In der Rudolf-Schwarz-Straße 31 führt die Rechtsanwältin Winnie Eckl ehrenamtlich diese kostenfreie Rechtsberatung durch. Anmeldung unter425 11 86 oder per E-Mail kontakt@shia-berlin.de