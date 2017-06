Was tun bei einem Schlaganfall?

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. In seiner Reihe „Expertinnen-Frühstück“ hat das Frauenzentrum Ewa am 30. Juni Saskia Meyer vom Pankower Qualitätsverbund Netzwerk im Alter zu Gast. Sie wird zum Thema „Schlaganfall – Was tun?“ sprechen. Unter anderem wird sie darauf eingehen, woran man einen Schlaganfall erkennt. Weiterhin gibt sie praktische Tipps und Hinweise, wie bei einem Schlaganfall zu reagieren ist. Das Frühstück findet ab 11 Uhr im Ewa-Café in der Prenzlauer Allee 6 statt. Weitere Informationen gibt es unter 442 55 42. BW