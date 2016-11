Wintermarkt auf dem Bauspielplatz Kolle 37

Prenzlauer Berg. Einen „Abenteuerlichen Wintermarkt“ veranstaltet das Team des Kolle 37 am zweiten Adventwochenende.

Dazu sind Kinder und Familien auf dem Abenteuerlichen Bauspielplatz in der Kollwitzstraße 35 am 3. und 4. Dezember von 13 bis 21 Uhr willkommen. Unter anderem werden Handwerkerstände aufgebaut. An denen wird ein buntes Angebot selbst gemachter Produkte präsentiert. Es wird ein Lagerfeuer entzündet, an dem die Kinder Stockbrot backen können. Weiterhin werden Zinngießen, Schmieden und Basteln angeboten. Außerdem gibt es warme Speisen und heiße Getränke. Und an diesem Wochenende haben die großen und kleinen Familienmitglieder die Möglichkeit, gemeinsam den Platz zu erkunden.Des Weiteren werden die Gäste des Wintermarktes mit Live-Musik überrascht. Außerdem sind in diesem Jahr soziale Einrichtungen aus der Umgebung des Bauspielplatzes eingeladen, sich den Besuchern vorzustellen und über ihre Arbeit zu informieren.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei Gregor Glass unter 442 81 22.