Zeitung machen und Film drehen: Ferienworkshops im Kindermuseum

Prenzlauer Berg. Das MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5 bietet n Zusammenarbeit mit dem Abenteuerlichen Bauspielplatz Kolle 37 in den Sommerferien Workshops an.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 74 77 82 00 oder im Internet auf www.machmitmuseum.de

Dafür können Kinder ab sofort angemeldet werden. Jede Woche steht unter einem besonderen Motto. Jeweils von 9 bis circa 12.30 Uhr finden zunächst die Workshops im Museum statt. Danach spazieren die Kinder gemeinsam zum Bauspielplatz in der Kollwitzstraße 35, wo Mittag gegessen und danach bis gegen 16 Uhr gespielt werden kann.Die erste Workshop-Woche findet vom 24. bis 28. Juli statt. In dieser geht es um das Thema „Kunst zum Kennenlernen“. Vom 31. Juli bis 4. August heißt es dann „Nachrichten aus dem Wilden Westen“. In diesem erstellen die Kinder eine eigene Zeitung. Vom 28. August bis 1. September sind Kinder schließlich zum Workshop „Ruhe bitte: Wir drehen!“ willkommen. In diesem Workshop erfahren die Teilnehmer mehr über das Drehbuchschreiben, Kameraführung und Schnitt. Gedreht wird „Der wirklich wahre Film über Pocahontas“. Willkommen sind zu den Ferienworkshops Kinder ab der Klassenstufe 3.