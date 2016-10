Am kommenden Wochenende steht das Sportobjekt in der Paul-Heyse-Str.25 in 10407 Berlin ganz unter dem Zeichen der Berliner Box- Meisterschaften.

Am Samstag geht es um 15.30 los und der Eintritt beträgt 6.- und ermäßigt 4.- Euro.

Am Sonntag geht es bereits um 11.30 Uhr los und kostet 8.- bzw. ermäßigt 5.- Euro.

Im 2. Foto sind die vorläufigen Ansetzungen, ohne Gewähr.

Es wird auf jeden Fall ein Wochenende der Elite mit Top Kämpfen.