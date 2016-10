Ein Yogakurs nur für Frauen

Prenzlauer Berg.

Ein neuer Kurs „Yoga für Frauen“ beginnt am 10. November im Ewa-Frauenzentrum in der Prenzlauer Allee 6. Die Yogalehrerin Runhild Wirth vermittelt in diesem Kurs sanfte Atem- und Bewegungsübungen des Hatha Yogas. Alle Übungen sind leicht in den Alltag einzubauen. Vorerfahrungen sind nicht notwendig. Der Kurs findet donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr statt. Frauen, die mitmachen möchten, können sich bis zum Kursbeginn montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr unter442 55 42 oder per E-Mail ewa.ev@arcormail.de anmelden. Bei der Anmeldung erhalten sie dann alle weiteren Informationen.