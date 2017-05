Eine Nummer zu groß

Prenzlauer Berg. Der Tabellendritte der Berlin-Liga, SD Croatia, erwies sich am vergangenen Sonntag für den SV Empor als eine Nummer zu groß. Die Gastgeber, in deren Reihen einige gestandene Routiniers kicken, waren dem jungen Empor-Team in Sachen Cleverness um einiges voraus. Kubas Ex-Nationalspieler Urgelles Montoya traf gleich dreimal, Camara fügte auch einen Treffer hinzu. So stand es am Ende der einseitigen Partie 4:0 für den klaren Favoriten.



Am Sonnabend empfängt der SV Empor einen ähnlich schweren Brocken, den Tabellenvierten SV Tasmania. Anstoß der Partie ist an der Cantianstraße um 14 Uhr. UK

