Feriencamps für junge Fußballer

Prenzlauer Berg.

Der Sportverein SV Empor Berlin veranstaltet in den Sommerferien in jeder Woche ein Feriencamp für fußballbegeisterte Kinder. Diese insgesamt sechs Camps finden vom 24. Juli bis zum 1. September statt. Täglich erwartet die Kinder von 9.30 bis 16 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein erlebnisreiches Programm. Es stehen noch freie Plätze zur Verfügung. Kinder, die am Camp teilnehmen möchten, können von ihren Eltern auf asurl.de/13g1 angemeldet werden. Weitere Informationen gibt es bei Frank Lehnert unter

0179 292 07 98 sowie über lehnert@empor-berlin.de