Großer Preis von Prenzlauer Berg: Papaladen veranstaltet Autorennen

Prenzlauer Berg. Im Prenzlauer Berger Papaladen qualmen in den nächsten Tagen die Reifen kleiner Flitzer.

28 38 98 64 oder per E-Mail an info@vaeterzentrum-berlin.de anmelden. Weitere Informationen gibt es auf Wer am Renn-Spektakel teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter28 38 98 64 oder per E-Mail an info@vaeterzentrum-berlin.de anmelden. Weitere Informationen gibt es auf www.vaeterzentrum-berlin.de

In der Marienburger Straße 28 wird der diesjährige „Große Preis von Prenzlauer Berg“ ausgetragen. Auf der 27 Meter langen Carrera-Rennstrecke können Väter und Mütter mit ihren Kindern richtig Gas geben. Etwa 300 Rennfahrer und Zuschauer verfolgten das Spektakel im vergangenen Jahr.Wer an den Rennen teilnehmen möchte, ist vom 24. bis 28. Oktober täglich von 11 bis 18 Uhr zum freien Training willkommen. Väter ermitteln dann am 26. Oktober ab 19.30 Uhr bei einem Männer-Renntag ihren Meister. Am 29. und 30. Oktober jeweils von 13 bis 19 Uhr läuft das Familienfinale um den „Großen Preis von Prenzlauer Berg“. Gefahren wird im Zweier-Team, das jeweils aus einem Vater beziehungsweise einer Mutter und einem Kind besteht.„Für die Renntage empfehlen wir dringend eine Anmeldung, weil das Teilnehmerfeld begrenzt wird“, sagt Marc Schulte vom Väterzentrum. An jedem Renntag gibt es als Hauptpreis eine nagelneue Carrera-Rennbahn zu gewinnen, die von der Herstellerfirma gesponsert wird.