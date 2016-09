Handball soll Schule machen... Schulkonzept auch für Berlin

Handball als Erweiterung zum Schulsport



... ambulantes Sportinternat

Die HTS-HandballTalentSchmiede oder auch Handball Akademie aus Koblenz hat ein neues Sportkonzept, entwickelt und konzipiert für Schulen, vorgelegt und stößt damit auf Begeisterung bei Schulbehörden wie auch Eltern gleichermaßen."...weg von der Straße, hin zum Sport ...warum nicht zum Handball ", so Matthias Lorenz, Geschäftsführer der HTS."Wir stehen in engem Kontakt mit den Entscheidungsträgern und werden auch in Berlin in absehbarer Zeit an verschieden Schulen dieses Konzept umsetzen, so Lorenz weiter."In enger Zusammenarbeit mit dem Handballverband Rheinland, dem DHB und der Firma GOALCHATM bietet die HTS- HandballTalentSchmiede Schulen aller Art an, Handball im Sportunterricht den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schülern näher zu bringen.So werden 2 Trainer der HTS Koblenz 6x pro Woche in den Schulen vor Ort sein und mit den Kindern trainieren.Zudem finden in zeitlichen Abständen Sichtungen durch Experten der HTS und ihrer Kooperationspartner statt.Bei diesen Sichtungen und den damit verbundenen Trainingseinheiten wird die Ausdauer, die allgemeine athletische und schulische Vorraussetzung sowie das soziale Verhalten der Schüler beobachtet.Ein Sportinternat mit dem Schwerpunkt Handball, nur auf ambulante Art.Auch hier können die Trainingseinheiten in Absprache vereinsübergreifend erfolgen.Eine der Vorzeigeschulen ist die St. Franziskus Gesamtschule in Koblenz. Sie hat dieses Konzept vor einem Jahr übernommen und arbeitet seitdem eng mit der HTS zusammen.Finanziert wird dieses Projekt über das Bistum Trier in Rheinland Pfalz.Jedoch haben auch die einzelnen Bundesländer hierfür eigens einen Fördertopf, der den Landesschulbehörden für solche Zwecke zur Verfügung steht.Informationen unter: www.hts-koblenz.deMail: presse@hts-koblenz.de