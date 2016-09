Handballprofi Florian Hess als neuer Trainer der HTS- Handball Talent Schmiede vorgestellt

Seitenwechsel bei Florian Hess

Trainer für Ferien-Handballschule

Der ehemalige Bundesligaspieler Florian Hess ergänzt als neues Mitglied das Trainerteam der HTS.Der routinierte Rückraumspieler wird zukünftig als neuerKooperations-Feldspielertrainer für die HTS- Koblenz im Einsatz sein, so Geschäftsführer Matthias Lorenz.Florian Hess, der in Nordhessen noch aus seiner Zeit bei SVH Kassel und Bad Wildungen vielen ein Begriff ist, spielte bei der GSV Eintracht Baunatal in der 2. und 3. Bundesliga.Trainererfahrungen hat Hess bereits bei dem TV Langen, trainierte dort die weibl. A- und B-Jugend, gesammelt.Wie die HTS- Handballtalentschmiede aus Koblenz in einer Erklärung mitteilte, wird Heß künftig als neuer Trainer für Jugend- und Erwachsenenförderung sowie als Trainer für die Handball-Ferienschule zuständig sein.""...durch seine bisherigen aktiven Einsätze sowie seine sportlichen Erfolge ist er genau der richtige Mann für uns ", so Matthias Lorenz, Geschäftsführer der HTS.Das Motto von Florian Heß: No Pain - No Game ... was soviel heißt wie, um an sein Ziel zu kommen muss man bereit sein, Qualen zu erleiden.Dieses Motto werden die zukünftigen Spieler sicher noch häufiger zu hören und wahrscheinlich auch vielmehr zu spüren bekommen.