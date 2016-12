Kicken gegen die Iceland Juniors

Berlin: Max-Schmeling-Halle | Berlin. Kinderfußballmannschaften aufgepasst: Ihr könnt euch jetzt für eine sportliche Herausforderung beim AOK Traditionsmasters am 14. Januar 2017 in der Max-Schmeling-Halle bewerben. Dort werden die Iceland Juniors nach dem zweiten Halbfinale ein Einlagespiel vor 8000 Zuschauern bestreiten. Allerdings suchen die Iceland Juniors noch einen Gegner. Dafür können sich ab sofort alle Kindermannschaften des Jahrgangs 2007 per Mail an einlagespiel@aok-traditionsmasters.de bewerben. Bewerbungsschluss ist der 15. Dezember. Die Gewinnermannschaft wird am 16. Dezember informiert.