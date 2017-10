Kurs für Tanzfans

Berlin: Tanzcompany Berlin |

Prenzlauer Berg.

Wer sich für zeitgenössischen Tanz begeistert, sollte in der Tanzcompany Berlin an der Danziger Straße 88 vorbeischauen. Dort hat ein "Contemporary Dance"-Kurs für Erwachsene begonnen. Tanzinteressierte ohne Vorkenntnisse sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene. Den Kurs leitet die Tänzerin Cècile Ströhla, die mit den Teilnehmern Bewegungsabläufe, Schritte und kurze Choreografien trainiert. Der Kurs findet mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr in der Tanzcompany statt. Infos und Anmeldung per E-Mail an cs-dance@gmx.de oder online unter cs-dance.jimdo.com . Die Probestunde kostet 7 Euro, der Kurs wöchentlich dann 15 Euro.