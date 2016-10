Moerer sichert den Arbeitssieg

Prenzlauer Berg. Der Berlin-Ligist hat sich am vergangenen Sonnabend einen Sieg gegen Aufsteiger DJK SW Neukölln erarbeitet. Barlage traf dabei zur

Führung (68.), ehe Moerer in der Schlussphase den 2:0-Endstand herstellte (86.). Trotz knapp einer Stunde in Überzahl – Neuköllns Schmidt hatte wegen Schiedsrichter-Beleidigung Rot gesehen (33.) – tat sich Empor lange schwer. Erst eine Standardsituation erwies sich als Dosenöffner: Barlage köpfte das 1:0 nach einem Eckball. In der Tabelle klettern die Prenzlberger durch den dritten Saisonsieg auf Rang acht. Am Sonnabend (14 Uhr) empfängt Empor den Berliner SC (10.)



JL

Gefällt mir

0