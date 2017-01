Sechstagerennen vom 19. bis 24. Januar 2017: Freikarten gewinnen!

Prenzlauer Berg. Vom 19. bis 24. Januar starten zum 106. Mal die Stars des Bahnradsports beim Sechstagerennen. Die Berliner Woche verlost Freikarten.

Alle Informationen und Programminfos unter www.sechstagerennen-berlin.de

Möchten Sie Karten gewinnen?

Sport auf höchstem Niveau und gute Unterhaltung – das hat in Berlin Tradition. Und so kommen auch in diesem Jahr wieder Sportsfreunde und Feierwütige auf ihre Kosten.Derny Europapokal, Scratch Race über 20 Runden, Ausscheidungsfahren, Sprints, Zeitfahren, Steherrennen: Von Donnerstag bis Dienstag geht's im Velodrom um Punkte und Pokale. Radrennfahrer aus ganz Europa, aus Neuseeland, Australien und den USA haben ihr Kommen zugesagt. Für Deutschland gehen Leif Lampater, Marcel Kalz, Christian Grasmann, Maximilian Beyer, Theo Reinhardt, Domenic Weinstein, Henning Bommel, Sebastian Schmiedel, Nico Heßlich und Achim Burkart an den Start. Die beiden sind schon heiß: „Wir sind beide zwei Fahrertypen, die nicht abwarten, und voll auf Attacke fahren. Also werden wir dementsprechend auch angreifen. Für uns sind die Top Ten ein Erfolg und vielleicht können wir auch eine der etablierten Serien-Mannschaften hinter uns lassen.“Los geht's an allen Tagen im Velodrom am S-Bahnhof Landsberger Allee ab 18 Uhr, Sonntag ist wie immer Familientag ab 10 Uhr.Unter allen Teilnehmern werden insgesamt zwölfmal zwei Karten verlost.