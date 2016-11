Sicherheit für Ihr Kind - Neueröffnung Kinder-Karate-Trainingszentrum

Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der Kinder fürs Leben stark gemacht werden, gezielte (geradlinige) und freundschaftliche Anleitung und Unterstützung erfahren…dafür steht das KinderKarate-Team Berlin.

Am Sonntag, den 6. November 2016 eröffnet ein neues Trainingszentrum für Kinder Karate in der Academia Jangada, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin (Kulturbrauerei) seine Pforten.Die Kids lernen spielerisch sich auf das Ziel zu konzentrieren und die Techniken zu kontrollieren, ein Gefühl für Distanz und Zielfläche aufzubauen und die eigene Kraft richtig einzuschätzen. Gezielt werden Techniken zur Verteidigung geübt, bis Körperbeherrschung und Kraft richtig eingesetzt werden können. Nachweislich steigert sich die Konzentrationsfähigkeit Ihres Kindes, auch oder gerade in der Schule.Unser Unterricht fördert die Gesundheit und schult die motorische Basis. Je besser ein Mensch grundmotorisch ausgebildet ist, desto besser, sicherer und selbstbewusster kann er sich in seiner Umwelt bewegen. Auch abseits vom Sport.Zudem wird die Kondition, Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Beweglichkeit verbessert. Ihr Kind wird fit und stark.Selbstschutz und Selbstverteidigung werden geübt. Nicht nur praktische Anwendungen sind Inhalt, sondern auch Präventivmaßnahmen werden geschult.Immer wieder werden Situationen durchgespielt „Was ist wenn ...“.Das gibt den Kindern Sicherheit und stärkt das Selbstbewusstsein auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Ziel ist es, Sicherheit und Selbstschutz durch Selbstbewusstsein zu erreichen, nicht in die Opferrolle zu kommen, So wird Ihr Kind stark in seiner Umwelt.Training ist immer donnerstags von 15-16 Uhr (6-8 Jahre) und von 16-17 Uhr (9-12 Jahre). www.KinderKarateBerlin.com