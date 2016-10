Unentschieden trotz Überzahl

Prenzlauer Berg. Der Berlin-Ligist ist am vergangenen Sonnabend gegen den Berliner SC trotz 34 Minuten in Überzahl nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

„Die Gäste haben nach der Roten Karte alles in die Waagschale geworfen“, sagte Empor-Coach Nils Kohlschmidt. Rajemann hatte für die ersatzgeschwächten Prenzlberger zu Beginn noch die besten Chancen, zudem traf Höchst das Außennetz. Danach kam der BSC jedoch besser ins Spiel – bis zu Thieles

Platzverweis wegen Nachtretens (56.).



In der Tabelle rangiert Empor auf Rang sieben. Nächstes Spiel: Sonnabend (14.30 Uhr) im Berliner Pokal gegen Meteor 06.



