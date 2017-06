Wie die Champions: 16 Kindermannschaften traten bei der Kita-Champions-League an

Prenzlauer Berg. In einen Champions-League-Spielort verwandelte sich vor wenigen Tagen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

32 51 71 98 und auf Weitere Informationen gibt es bei Yannick Hoechst unter32 51 71 98 und auf http://asurl.de/13fd

Der Sportverein SV Empor Berlin organisierte ein Turnier, bei dem Kita-Kinder um den Champions-League-Titel spielten. 16 Kindertagesstätten machten mit. „Die Kita-Champions-League ist ein Höhepunkt unseres Projektes ‚Bewegen Begeistert‘“, sagt Projektleiter Yannick Hoechst. Im Rahmen dieses Projektes gehen Trainer in die Kitas. Dort leiten sie Fußballarbeitsgemeinschaften. Hunderte Kinder betreut der Verein inzwischen.Damit die Kinder einen Jahreshöhepunkt erleben können, dachte sich der SV Empor als Veranstaltung die Kita-Champions-League aus. Jedem Team wurde eine Mannschaft zugelost, die an der realen Champions-League 2016/2017 teilnahm. Im Vorfeld ihres Turniers beschäftigten sich die kleinen Fußballer dann mit „ihrem“ Fußballclub und dessen Heimatstadt. Außerdem bastelten sie Fahnen oder bemalten Trikots.Etwa 300 Vier- und Fünfjährige kickten beim Turnier auf den Kleinfeldplätzen im Jahn-Sportpark mit. Angefeuert wurden sie von noch einmal so vielen Kita-Kindern, die ihre Teams begleiteten. Damit es nicht nur einen Sieger gibt, wurde in unterschiedlichen Gruppen um den jeweiligen Gruppensieg gespielt. Am Ende hatten die Kita Schützenstraße (SCC Neapel), der Kinderladen Ratzefatze (Bayer Leverkusen) und die Kita Zwergenhaus (Tottenham Hotspur) in ihren jeweiligen Gruppen die Nase vorn.Organisiert wurde alles von freiwilligen Helfern aus dem Verein. Denen machte es sichtlich Spaß, die jungen Kicker bei ihren ersten richtigen Spielen auf dem Rasen zu erleben. Sie konnten aber auch schon so manches kleine Talent am Ball entdecken. Weil es bisher so ein großer Erfolg war, soll das Projekt „Bewegen Begeistert“ auch im kommenden Kita-Jahr fortgesetzt werden.