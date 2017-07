Die Überquerung der Danziger Straße in Höhe Husemannstraße ist gefährlich

Prenzlauer Berg. Für die Schüler der Grundschule im Hofgarten soll der Schulweg künftig sicherer werden.

Schwerer Unfall

Das soll vor allem durch bauliche Veränderungen an der Ampel und der Straßenbahnhaltestelle Husemannstraße geschehen. Die Grundschule im Hofgarten in der Danziger Straße 50 wurde 2010 gegründet. Seitdem wächst die Zahl der Schüler stetig. Die Kinder kommen aus den umliegenden Wohngebieten. Viele von ihnen müssen aber auf dem Weg zur Schule die Danziger Straße überqueren. Dazu nutzen sie vor allem die Ampel in Höhe Husemannstraße.Weil die Straßenbahn in der Straßenmitte fährt, ist die Straße nur in drei Etappen zu überqueren. Die AG Verkehrssicherheit, die an dieser Schule besteht, zählte an einem ganz normalen Morgen von 7 bis 8 Uhr, wie viele Menschen diese Querung nutzen. Es waren über 100 Kinder und über 150 Erwachsene. Viele von ihnen waren mit Fahrrädern, oft mit Anhänger, oder mit Kinderwagen unterwegs. Im gleichen Zeitraum wurden an dieser Stelle über 1500 Autos, mehr als 100 Lkw und 88 Motorräder sowie mehrere Straßenbahnen registriert. Das Problem an dieser an sich sicheren Überquerung: Die Aufstellflächen auf dem Mittelstreifen sind nicht ausreichend dimensioniert. Stehen mehrere Schüler mit Fahrrädern oder auch noch Erwachsene dort, wird es äußerst eng.Das führt dazu, dass Fahrräder, Hänger und sogar Kinder dann auf den Straßenbahngleisen stehen. Das birgt erhebliche Gefahren, vor allem wenn Straßenbahnen sich nähern. Nach Auskunft von Eltern gab es vor nicht allzu langer Zeit bereits zwei Straßenbahnunfälle, bei denen Fahrräder erfasst wurden. Im Oktober 2015 gab es dort sogar einen schweren Straßenbahnverkehrsunfall mit Todesfolge.Ehe wieder etwas passiert, fordern die Eltern einen sichereren Schulweg. Diesen Antrag stellte für sie die SPD-Fraktion in der Pankower Bezirksverordnetenversammlung. Nach Beratung im Verkehrsausschuss erhielt das Bezirksamt den Auftrag zu prüfen, wie dort die Schulwegsicherheit durch geeignete bauliche Maßnahmen verbessert werden kann.