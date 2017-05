Leitungsbetriebe legen jetzt los

Prenzlauer Berg.

An der Kreuzung Pappelallee und Stargarder Straße beginnen demnächst Leitungsbauarbeiten der Berliner Wasserbetriebe und von Vattenfall. Dafür wird die Fahrbahn der Stargarder Straße in Richtung Prenzlauer Allee gesperrt, sodass die Stargarder Straße zur Sackgasse wird. Die Pappelallee und die Stargarder Straße in Richtung Schönhauser Allee können, wie gewohnt, befahren werden. Die vorbereitenden Maßnahmen begannen bereits Anfang Mai. Die eigentlichen Leitungsbauarbeiten gehen in den nächsten Tagen los. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni dauern.