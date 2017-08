Radtour durch den Bezirk

Pankow.

Der ADFC lädt alle Radfahrer ein, bei einer geführten Tour den eigenen Kiez zu entdecken. Aktive Radsportler aus den Stadtteilgruppen des ADFC führen am Sonntag, 27. August, ab 14 Uhr in gemütlichem Tempo zu Orten, die versteckt, skurril, historisch oder einfach „ein Muss” sind. Gemeinsam werden 20 bis 25 km hauptsächlich auf Nebenstraßen und grünen Wegen geradelt. Treffpunkt ist das Bezirksamt am Eingang in der Fröbelstraße. Die Teilnahme an den Radtouren ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos: www.kieztouren.radundtouren.de