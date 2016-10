Straße ohne Abfallbehälter

Prenzlauer Berg.

Die Hermann-Blankenstein-Straße zählt zu den neuesten Straßen des Bezirks. Angelegt wurde sie auf dem Gebiet des einstigen Schlachthofs an der Eldenaer Straße. Entlang der Straße siedelten sich inzwischen zahlreiche Einzelhandelsbetriebe an. Auch neue Wohnhäuser entstanden. Bisher befindet sich allerdings am Straßenrand der Hermann-Blankenstein-Straße zwischen Eldenaer und Thaerstraße nicht ein einziger Müllsammelbehälter. Das führt dazu, dass viel achtlos weggeworfener Müll auf dem Gehweg und in Gebüschen entlang der Straße liegt. Damit die Straße sauberer wird, beschlossen die Verordneten, dass sich das Bezirksamt für die Installation von Müllbehältern einsetzen soll. Zuständig dafür ist die BSR.